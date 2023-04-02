وسائل إعلام إيرانية: وزيرا خارجية إيران والسعودية يتفقان على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة

اتفق وزيرا خارجية إيران والسعودية، حسين أمير عبد اللهيان والأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، على عقد لقاء بينهما خلال الأيام المقبلة، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أعرب حسين أمير عبداللهيان عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية وأكد عزم جمهورية إيران الإسلامية على تطوير سياسة الجوار، وفق وكالة "فارس".

وأوضحت "فارس" أن الجانبين ناقشا خلال هذه المحادثة الهاتفية الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي وجرى تحديد موعد اللقاء بينهما.

وذكرت "فارس" أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين مسؤولي البلدين واصفا العملية الجارية بالإيجابية والمرضية، كما ناقش الجانبان ايضا خلال الاتصال الهاتفي أن يعقدا لقاء بينهما خلال الأيام المقبلة .

هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان وجرى تحديد موعد اللقاء بينهما

وأشارت "واس" إلى أن الوزيرين بحثا العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

المصدر: "فارس" + "واس"