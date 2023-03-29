عبد اللهيان: إعادة العلاقات مع السعودية خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح

صرح وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بأن تحسين علاقات بلاده مع جيرانها "جزء من عقيدتنا"، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

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تصريح عبد اللهيان جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير الإيراني أن تعجيل العلاقات بين السعودية وإيران يحتاج إلى بعض الوقت، وأنه لا تزال هناك بعض المشاكل، ولكنها لا تعد عوائق لتقدم المباحثات.

وأكد عبد اللهيان أنه سيجري لقاء قريبا مع نظيري السعودي فيصل بن فرحان لتعجيل تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات