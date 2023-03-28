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عبد اللهيان: سنوجه دعوة للملك سلمان لزيارة طهران

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عبد اللهيان: سنوجه دعوة للملك سلمان لزيارة طهران
Globallookpress
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ستوجه دعوة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران.

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وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس الإيراني  إبراهيم رئيسي تسلم دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، مضيفا أن طهران سترد على ذلك بدعوة مماثلة.

وكان وزيرا خارجية إيران والسعودية اتفقا خلال اتصال هاتفي الاثنين، وهو الاتصال الثاني من نوعه خلال بضعة أيام، على عقد اجتماع خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي وقع في الصين.

وكانت إيران والمملكة العربية السعودية أعلنتا في وقت سابق من شهر مارس الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.

المصدر: الجزيرة

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