أفادت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، بأنه سيتم إبلاغ رئيس البلاد، بيتر بافيل، خلال الأيام المقبلة، بالمعدات العسكرية التي يمكن إرسالها لأوكرانيا كجزء من المساعدات.

وأوضحت تشيرنوخوفا، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي، " "لا يزال في مستودعاتنا مواد وآليات لن نستخدمها في جيشنا أبدا، وسنبلغ الرئيس، بيتر بافيل، يوم الأربعاء بالقوائم التي نملكها، حتى يكون لديه تصور دقيق عما يمكننا إرساله إلى أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، في مقابلة مع صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، إن بلاده أمدت أوكرانيا بالمساعدات العسكرية بقدر استطاعتها، لكنها لا تمتلك الإمكانات الكافية الآن، مع وجود بعض الإمكانيات في مجال ذخائر الدفاع الجوي.

ونوه بأنه حتى في هذا المجال قد تنشأ بعض المشاكل بسبب نقص العمالة، الناجم عن انخفاض نسبة البطالة في الوقت الراهن.

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي