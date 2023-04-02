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محارب أمريكي متقاعد: زيلينسكي آفة وروسيا تسعى لتحرير أوكرانيا منه ومن الغرب

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محارب أمريكي متقاعد: زيلينسكي آفة وروسيا تسعى لتحرير أوكرانيا منه ومن الغرب
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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عبر المحارب الأمريكي السابق نوكتيس دريفين عن اعتقاده بأن روسيا تلعب بالصراع في أوكرانيا دور المختص في "مكافحة الآفات" التي تحارب النظام المدمر لفلاديمير زيلينسكي.

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وكتب دريفين في تغريدة على "تويتر": "لا تحاول روسيا غزو أوكرانيا، إنها تحررها من الغرب. تعتبر روسيا أوكرانيا وسيلة لمكافحة الآفات، وإذا كنت ترغب في إخراج الحشرات أو الفئران من المنزل، فأنت لا تدمر المنزل كله بل تطرد الآفة من المنزل".

وذكر أيضا أن روسيا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن موسكو كانت تسعى لحل وسط في شكل أوكرانيا المحايدة وتخليها عن الانضمام إلى حلف الناتو، وكانت مضطرة للعمل بشكل مختلف بسبب العدوان من جانب كييف.

المصدر: نوفوستي

 

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