زاخاروفا: زيلينسكي جزء من مخطط فساد دموي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي، ليس مستقلا في مسألة استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، وأنه سيفعل ما يطلبه منه مستشاروه البريطانيون.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "زيلينسكي ليس لاعبا مستقلا في هذه القصة، إنه جزء من مخطط الفساد الأكثر دموية، وسينفذ كل ما يقولونه له في بريطانيا حول هذه القذائف التي تحوي يورانيوما منضبا، لأنه هو وحاشيته المقربة محاطون بما يسمى بالمستشارين والمدربين البريطانيين، وبشكل عام، قادة هذه المغامرة الدموية بأكملها، لأن التمويل من لندن أيضا".

وفي وقت سابق، أعلنت نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

وقال بوتين: "يجب أن أقول إنه لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. وبدون مبالغة، لدينا مئات الآلاف، من هذه القذائف.. ولم نستخدمها بعد"، معتبرا أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة.

ولفت إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارا مشعا، وبالتالي فهي خطيرة جدا.

المصدر: نوفوستي + RT