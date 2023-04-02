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إعلام: مقتل مرتزق فرنسي في أوكرانيا

أخبار العالم

إعلام: مقتل مرتزق فرنسي في أوكرانيا
صورة أرشيفية تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام رسمية فرنسية بمقتل مرتزق فرنسي كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية قبل أسبوع وذلك نقلا عن مصادر في الخارجية الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن المصادر: "علمنا بالأنباء المحزنة عن وفاة هذا الشخص المتطوع في أوكرانيا".

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وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد صرحت في وقت سابق بأن شخصا يدعى "تي" توفي قبل أسبوع في أوكرانيا.

كما لفتت الصحيفة إلى مقتل ثمانية فرنسيين على الأقل في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت مرارا بأنه "لن تكون هناك رحمة للمرتزقة أينما كانوا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة جاءؤا إلى أوكرانيا، وهذا الدعم لنظام كييف يزيد من مشاركة الدول الغربية فيما يحدث في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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