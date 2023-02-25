محطة إذاعية: مقتل عسكري أمريكي خلال قتاله إلى جانب القوات الأوكرانية

أفادت محطة WPR الإذاعية، بمقتل أحد العسكريين الأمريكيين السابقين خلال قتاله إلى جانب القوات الأوكرانية ضد وحدات الجيش الروسي.

وأشارت المحطة نقلا عن عائلة القتيل، إلى أن العسكري السابق لقي حتفه في أوكرانيا يوم 16 فبراير الجاري.

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وأضافت المحطة في خبرها: "لقي العسكري الأمريكي السابق أندرو بيترس حتفه في أوكرانيا يوم 16 فبراير، خلال قتاله في صفوف فيلق الدفاع الدولي التابع لأوكرانيا".

ونوهت المحطة الإذاعية، بأن القتيل المذكور خدم سابقا ضمن الجيش الأمريكي في أفغانستان.

ويشار إلى أن العديد من المرتزقة الأجانب، يلقون حتفهم خلال القتال في أوكرانيا. ففي أواسط فبراير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية مقتل مواطن بريطاني في أوكرانيا، دون الإفصاح عن أي معلومات أخرى.

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل مرتزق فرنسي ثالث قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس متأثرا بجروحه.

المصدر: نوفوستي