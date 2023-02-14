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"نيويورك تايمز" تعلن مقتل مرتزق أمريكي جديد في أوكرانيا (فيديو)

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Globallookpress
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مقتل المرتزق الأمريكي العنصر السابق في قوات المارينز، بيت ريد، بضربة صاروخية روسية لتجمعات قوات كييف شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية في أوائل فبراير، مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، مقتل مرتزق، المارينز السابق بيت ريد، في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بداية نوفمبر 2022 أن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا.

وتمت تصفية أكثر من 3 آلاف مرتزق أجنبي وفقا لوسائل الإعلام الغربية حتى يناير.

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وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي ثالث في دونباس
وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي ثالث في دونباس

المصدر: نوفوستي 

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