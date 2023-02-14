وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي ثالث في دونباس

أفادت إذاعة RMC الفرنسية بوفاة مرتزق فرنسي ثالث قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس متأثرا بجروحه.

وأضافت الإذاعة: "نحن نتحدث عن رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بشظية قاتلة في الرأس في 7 فبراير بالقرب من دونيتسك".

وبحسب الإذاعة، فإن فرنسيا يدعى ديفيد د. قاتل سابقا في صفوف القوات الأوكرانية من أغسطس إلى ديسمبر.

وذكر التقرير أن القتيل لم يكن مدرجا في سجل الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا، كما لم يكن معروفا لدى الخدمات القنصلية الفرنسية.

وتم نقل جثة الفرنسي إلى مشرحة سلافيانسك قبل ترحيله إلى فرنسا.

وقال رئيس الحرس الروسي، فيكتور زولوتوف، في وقت سابق، إن منطقة العملية العسكرية شهدت زيادة بعدد المرتزقة الأوروبيين في قوات كييف.

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المصدر: RT