كشف المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، عن مصير المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال ماكغريغور: "قريبا سنشهد عملية تطهير شاملة، ولن تغير الأسلحة التي نرسلها إلى هناك مجرى الأحداث ولن يحدث ثلاثون ألف أجنبي في صفوف الجيش الأوكراني أي فارق، حيث سيتم القضاء عليهم جميعا قريبا".

وكشف المستشار السابق للبنتاغون في وقت سابق عن تصدّع جبهات قوات كييف مع تقدم الجيش الروسي الذي يعتمد أساليب جديدة في القتال، لم يشهدها العالم من قبل.

المصدر: نوفوستي