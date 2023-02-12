مستشار سابق للبنتاغون: جميعنا في خطر.. أرسلنا كل ذخائرنا لأوكرانيا!

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن موارد الولايات المتحدة وحلفائها الذين يزودون نظام كييف بالذخيرة تنخفض بسرعة كبيرة، فيما روسيا ضاعفت إنتاجها من الأسلحة والذخيرة.

وأكد أنه في المرتبة الأولى يتعلق هذا الأمر بالأسلحة الأمريكية عالية الدقة، والتي يستغرق إنتاجها وقتا طويلا، ومنها صواريخ "هيمارس" و"ناسمس".

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وقال: "لقد نفدت احتياطياتنا بسرعة كبيرة، وليس لدينا أي احتياطي إضافي، الناس لا يفهمون هذا. لكن الروس تمكنوا من زيادة الإنتاج بسرعة كبيرة، والأوروبيون قلقون للغاية بشأن ذلك. لهذا السبب يتحدثون خلف الأبواب في "الناتو" أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو بعد الآن، وعلينا أن نوقفه في واشنطن. الجميع في خطر، لم يبق لدينا شيء!".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بمساعدات عسكرية ضخمة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا كشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين ذخائر غربية من عيار 155 مم يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: نوفوستي