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صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك (فيديو + صور)

أخبار العالم

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ضرب البرق مركز التجارة العالمي في نيويورك، وهو أطول مبنى في نصف الكرة الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر المبنى سادس أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ عدد طوابقه 102 طابق.

صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك (فيديو + صور)  

كان لهذا البرج في السابق برج توأم يحاذيه، ولكن تم تدميره في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وهو من المعالم السياحية الأكثر شهرة في المدينة، بل وفي العالم.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن برقا أصاب رأس تمثال السيد المسيح في ريو دي جانيرو.

صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك (فيديو + صور)  

المصدر: "Ren TV"

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