صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك (فيديو + صور)  

ضرب البرق مركز التجارة العالمي في نيويورك، وهو أطول مبنى في نصف الكرة الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر المبنى سادس أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ عدد طوابقه 102 طابق.

كان لهذا البرج في السابق برج توأم يحاذيه، ولكن تم تدميره في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وهو من المعالم السياحية الأكثر شهرة في المدينة، بل وفي العالم.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن برقا أصاب رأس تمثال السيد المسيح في ريو دي جانيرو.

المصدر: "Ren TV"