إسرائيل.. تواصل المظاهرات للأسبوع 13 على التوالي ضد مشروع التغييرات القضائية

واصل عشرات الآلاف من أنصار المعارضة الإسرائيلية التظاهر للأسبوع الثالث عشر على التوالي احتجاجا على مشروع التغييرات القضائية الذي تتبناه حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو.

وتجمع وسط تل أبيب الآلاف رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لنتنياهو والمتحالفين معه من اليمين في محاولة للاستمرار في الضغط على الائتلاف الحكومي، حتى بعد إعلان نتنياهو الاثنين الماضي تجميد المشروع والدخول في مفاوضات مع المعارضة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "حوالي 140 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد التشريعات القضائية".

وشهدت المظاهرات لأول مرة رفع الأعلام الأميركية عرفانا منهم بموقف الإدارة الأميركية في الضغط على نتنياهو حتى عدوله عن المضي في سن تشريعات التغيير القضائي.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يرى فيه معارضوه، إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحاكم بالكامل عليها.

المصدر: سبوتنيك