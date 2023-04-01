السفير الإيراني لدى بغداد : طهران لم تفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان العراق

أكد السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أن طهران لم تفكر أبدا في اجتياح إقليم كردستان العراق، رغم كافة التحركات الإرهابية – الأمريكية التي تنطلق من الإقليم ضد إيران.

ووصف محمد كاظم آل صادق محاولات توجيه الاتهام إلى إيران بالسعي لاجتياح إقليم كردستان العراق بأنها مزاعم "عارية من الصحة" تماما.

وعن استهداف إيران لمواقع داخل الاقليم، قال آل صادق: "إنه حق مشروع للدفاع عن حقوقنا، مع تطلعاتنا بأن يفضي الاتفاق الأخير بين إيران والعراق، إلى احتواء المجموعات المسلحة، وألا يحدث أي اعتداء آخر على بلادنا".

وأشار إلى أن الاضطرابات الأخيرة داخل البلاد، كانت موجهة من قبل عناصر مناوئة في أربيل، وأن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية قادمة من أربيل بهدف تنفيذ مخطط كبير.

ولفت آل صادق إلى تحركات الولايات المتحدة اللا قانونية ضد إيران انطلاقا من إقليم كردستان العراق، موضحا أن إيران لا تعمل على تصدير أزماتها إلى خارج البلاد، لكنها تواجه أعمالا إرهابية قادمة من الإقليم، بما في ذلك عمليات التجسس التي تنفذها واشنطن باستخدام الطائرات المسيرة التي تحلق بين حين وآخر فوق الحدود الايرانية العراقية.

وأعلن السفير الإيراني أن طهران بعثت إلى وزارة الخارجية العراقية لحد الآن، 18 مذكرة احتجاج على هذه الاعتداءات والانتهاكات.

وحول رغبته في زيارة إقليم كردستان العراق، قال آل صادق: "نحن لدينا علاقات تاريخية مع الأكراد وإقليم كردستان العراق".

المصدر: "إرنا"