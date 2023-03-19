"إرنا": السوداني يؤكد لشمخاني أن بغداد لن تسمح باستخدام أرض العراق للمساس بأمن إيران

شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، على أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد يضمن الأمن والازدهار الإقليميين.

وخلال مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد شمخاني أن "إيران مستعدة على الدوام لدعم الأمن والاستقرار والازدهار في العراق"، معتبرا أن "العراق الموحد والقوي يشكل قطبا لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأردف: "إن أي توتر وأزمة داخل المناطق الحدودية المشتركة بين إيران والعراق، سيخل باستقرار وأمن المواطنين ويربك مسيرة التنمية داخل المدن الحدودية"، مشددا على "ضرورة التصدي للعناصر الداخلية والخارجية المثيرة للتوترات واقتلاع جذورها بكل حسم".

واستطرد: "إن وضع حد فوري لتحركات العناصر والزمر الشريرة المسلحة والعميلة المناوئة للثورة الإسلامية والتهديدات العسكرية والتجسسية من جانب القوات الأمريكية المتموقعة في العراق، يصب أيضا في هذا الأمر..يجب ألا ندع مصالح البلدين تقع ضحية لتحركات أمريكا الشريرة ومرتزقتها الإرهابيين"، داعيا إلى التسريع في وتيرة تنفيذ التوافقات الموقعة بين إيران والعراق، بما في ذلك تفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة وخاصة الطريق السككي الذي يصل شلمجة (جنوب غرب ايران) بمحافظة البصرة العراقية.

وحسب وكالة "إرنا"، أثنى محمد شياع السوداني، نيابة عن الحكومة والشعب العراقيين، على دور إيران المساند ولاسيما خلال الأيام العصيبة، واصفا "الشهيدين القائد قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، نموذجا آخر للتعاطف والأواصر التي تجمع الشعبين الإيراني والعراقي ببعضهما الآخر".

وأكد السوداني أن "الاتفاق الأمني الموقع بين طهران وبغداد يدل على رؤية المسؤولين العراقيين والإيرانيين بأن أمن البلدين ليس منفصلا عن بعضهما البعض"، وفق "إرنا".

وأكمل: "بناء على دستور العراق والتعهدات المتبادلة، فإن بغداد لن تسمح لأي طرف باستخدام أرض العراق للمساس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: "إرنا"