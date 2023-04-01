زيلينسكي يفرض عقوبات على 33 مواطنا روسيا و 225 شركة

فرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على 33 مواطنا روسيا و 225 شركة تابعة لروسيا.

وبحسب المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الدولة: "العقوبات ضد جميع الأفراد الـ 33 سارية لمدة 10 سنوات. وتشمل تجميد الأصول، ووقف العمليات التجارية، وإلغاء التراخيص وغيرها من القيود نحو 11 إجراء.. كما يتم فرض قيود على الكيانات القانونية لمدة 10 سنوات".

إقرأ المزيد

وكان زيلينسكي قد فرض في شهر مارس الماضي عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

المصدر: نوفوستي