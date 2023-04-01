روسيا تفتح تحقيقا في قضية تخريب نصب تذكاري للجيش السوفيتي في بلغاريا

أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإجراء تحقيق على خلفية تدنيس نصب تذكاري للجيش السوفيتي في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية، في بيان عبر "تلغرام"، أن السفارة الروسية في صوفيا، طالبت السلطات البلغارية باتخاذ التدابير اللازمة، عقب قيام مجموعة من المخربين بتدنيس النصب التذكاري للجيش السوفيتي في صوفيا، يوم "المدافع عن الوطن" في الـ 23 من فبراير الماضي.

وجاء في الرسالة أن "رئيس قسم التحقيق، ألكسندر باستريكين، أصدر تعليماته لقيادة دائرة التحقيق الرئيسية، بإجراء التحقيقات اللازمة في هذا العمل التخريبي، وطلب المعلومات اللازمة من وزارة الخارجية الروسية".

المصدر: نوفوستي