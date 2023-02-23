أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، في تهنئته بمناسبة يوم حماة الوطن، أن أحفاد جيل المنتصرين في روسيا لن يسمحوا لنظام كييف الإجرامي بأن تكون له اليد العليا.

وقال باستريكين: "أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بمناسبة عيد حماة الوطن!.. بعد عقود، يحاول النظام النازي، بدعم من الغرب، إحياء نفسه في أوكرانيا.. لكننا، أحفاد جيل المنتصرين، لن ندع نظام كييف الإجرامي بأن تكون له اليد العليا".

وهنأ رئيس لجنة التحقيق قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، وكل الذين يخدمون الوطن ويقفون في حراسة القانون والنظام.

وأشار إلى أنه من بين موظفي اللجنة "العديد من قدامى المحاربين في العمليات العسكرية، جنود أمميون".

وأضاف باستريكين: "منذ اللحظة التي بدأت فيها العملية العسكرية الخاصة، قامت مجموعة كبيرة من المحققين وخبراء الطب الشرعي وخبراء لجنة التحقيق الروسية بتسجيل والتحقيق في الجرائم ضد المدنيين والعسكريين الروس".

ووفقا له، فإن لجنة التحقيق الروسية تكبدت خسائر بين الموظفين في العملية العسكرية الخاصة، لكن "العمل الخالد" لن ينسى أبدا.

وفي الختام، تمنى باستريكين للعائلات الصحة والنجاح في الخدمة والازدهار.

المصدر: نوفوستي