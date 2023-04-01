إعادة فتح مناطق صغيرة بالقرب من محطة فوكوشيما النووية في اليابان

تم رفع أوامر الإخلاء في منطقة صغيرة من توميوكا، وهي بلدة تقع جنوب غربي محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة.

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وجاء رفع أوامر الإخلاء اليوم السبت في الوقت المناسب لموسم إزهار الكرز الشهير في المنطقة، بينما انضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى احتفال هناك بمناسبة إعادة الافتتاح.

والمنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 4 كيلومترات مربعة، حيث تم رفع قيود الدخول هي جزء من بلدة توميوكا، وقد أعيد فتح معظمها بالفعل.

واحتفل السكان السابقون والزوار بإعادة الافتتاح الأخير أثناء تجوالهم على طول شارع يعرف باسم "نفق أزهار الكرز".

ومتعهدا بمواصلة العمل لفتح كافة المناطق المحظورة، قال كيشيدا في الحفل إن "رفع أوامر الإخلاء ليس بأي حال من الأحوال هدفا نهائيا، لكنه بداية التعافي".

وأدى زلزال وموجة مد عاتية (تسونامي) في مارس 2011 إلى حدوث الانهيارات الثلاثية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

وانبعثت كميات هائلة من الإشعاع من المحطة، ما تسبب في إجلاء أكثر من 160 ألف ساكن من جميع أنحاء فوكوشيما، منهم حوالي 30 ألفا لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

يشار إلى أن توميوكا هي واحدة من 12 بلدة قريبة تم تصنيفها كليا أو جزئيا كمناطق محظورة.

المصدر: أ ب