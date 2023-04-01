خبير أسلحة: بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب ظاهرة تهريب الأسلحة الغربية من أوكرانيا

أفاد خبير الأسلحة بول جيمس، بأن بريطانيا تواجه تهديدا كبيرا، بسبب كمية الأسلحة الكبيرة وغير المشروعة التي يتم شحنها إلى أوكرانيا، ومنها إلى دول العالم، بطرق غير قانونية.

وذكرت صحيفة Telegraph، نقلا عن جيمس، أن دول البلقان كانت المصدر الرئيسي للأسلحة غير المشروعة (غير القانونية) في السابق، موضحا أن التدفق الكبير للأسلحة من أوكرانيا إلى بريطانيا يشكل نفس الخطر الآن.

وأضاف جيمس، "التهديد الذي تشكلة أوكرانيا الآن كبير بنفس القدر الذي كانت عليه دول البلقان، إن لم يكن أكبر، نتيجة عدد الأسلحة التي يتم شحنها إلى القوات الأوكرانية، وفي الغالب لا يتم تسجيل هذه الأسلحة وتوثيقها، وذلك برأيي تهديد حقيقي للأمن، كونه يتم إعادة شحن هذه الأسلحة مقابل مبالغ مالية إلى مختلف دول العالم، ومنها بريطانيا".

ووفقا لجيمس، ستسهم الأسلحة المهربة من أوكرانيا في انتشار الجريمة المنظمة في بريطانيا، بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي