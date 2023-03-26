وارسو تطالب الاتحاد الأوروبي بملياري يورو قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو تطلب من الاتحاد الأوروبي ملياري يورو، مقابل الأسلحة والذخائر التي زودت أوكرانيا بها، في خطوة "جيدة جدا لبولندا".

وقال مورافيتسكي في مقابلة إذاعية:"لقد أصدرنا كشف حساب بفواتير تبلغ 2 مليار يورو، وهذه أخبار جيدة جدا لبولندا، إنها أخبار جيدة جدا بالنسبة للميزانية البولندية، ثمت بجنيها من قمة المجلس الأوروبي."

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وأشار إلى أن بولندا ستنفق هذه الأموال على شراء أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.

وأضاف: "من الممكن تقريب مبلغ 2 مليار يورو إلى ما يبلغ 10 مليارات زلوتي. وبهذه الأموال، يُمكننا تخزين وتزويد أنفسنا بالتقنيات الحديثة."

وذكر في حديثه أن بولندا لم تتلق حتى الآن أكثر من 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بخصوص تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأردف قائلا: "المبلغ الذي تلقيناه من الاتحاد الأوروبي حتى الآن حوالي 200 مليون يورو، وحتى أقل من ذلك، إذ أن 200 مليون يورو ستكون بحلول عيد الفصح."

المصدر: نوفوستي