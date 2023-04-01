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مسؤول: سكان القرم المشاركون في العملية الخاصة بأوكرانيا سيحصلون على أراض مجانية

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مسؤول: سكان القرم المشاركون في العملية الخاصة بأوكرانيا سيحصلون على أراض مجانية
Sputnik
شبه جزيرة القرم
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أفاد رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن جميع سكان القرم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمن فيهم المتطوعون سيحصلون على أراض في شبه الجزيرة.

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وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يتم تقديم قطع أراض لجميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بشرط تأكيد تصريح إقامة دائم في شبه جزيرة القرم اعتبارا من 24 فبراير عام 2022 ووجود شهادة تؤكد المشاركة في العملية الخاصة صادرة عن قائد الوحدة العسكرية".

وصرح رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، سابقا، أن تقديم أول قطعة أرض سيتم في 7 أبريل الجاري، مضيفا أنها كلها تقع في مناطق ساحلية.

المصدر: نوفوستي

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