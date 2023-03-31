وزارة العدل الأمريكية: سنسعى لمصادرة الذخيرة التي كانت تنقلها إيران للحوثيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستسعى لمصادرة شحنة الذخيرة، التي تقول واشنطن إن إيران كانت تنقلها إلى الحوثيين في اليمن.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان، نشرته الوزارة يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة أحبطت عملية كبيرة للحرس الثوري الإيراني لتهريب الوسائل الحربية إلى جماعة المسلحين في اليمن".

وأضاف أن وزارة العدل "تسعى الآن لمصادرة تلك الأسلحة، بما في ذلك أكثر من مليون قطعة من الذخيرة وآلاف المكونات لقاذفات القنابل".

وأشارت وزارة العدل إلى أن المصادرة تعتبر جزءا من "التحقيقات الأوسع نطاقا مع شبكة إيرانية لتهريب الأسلحة"، التي تتهمها واشنطن "بالتجارة غير الشرعية للأنظمة الحديثة للأسلحة التقليدية والمكونات، والتي كانت تنفذها منظمات إيرانية خاضعة للعقوبات، تدعم العمليات القتالية التي يخوضها الحوثيون في اليمن، والحملة الإرهابية التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة بأكملها"، حسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن اعتراض شحنة من الذخيرة في بحر العرب، كانت تضم طلقات نارية للبنادق والرشاشات الثقيلة وآلاف المكونات للقذائف الصاروخية وغيرها.

المصدر: تاس