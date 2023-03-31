موسكو تطرد دبلوماسيا إستونيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أحد موظفي السفارة الإستونية لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه، وذلك كإجراء رد بالمثل.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 مارس، إلى وزارة الخارجية الروسية. حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية في تالين، في 24 مارس، دون إبداء أي أسباب".

وأضاف البيان: "واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا شخصا غير مرغوب فيه، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في نفس الوقت الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا".

وأعلنت إستونيا في الـ24 من مارس الحالي أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطالبت بمغادرته البلاد بحلول 29 مارس الحالي.

وفي يناير الماضي أعلنت الخارجية الروسية عن طرد السفير الإستوني وتقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا، ردا على إجراءات السلطات الإستونية المعادية لروسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الإستونية أن روسيا خفضت عدد موظفي سفارتها بقرار من سلطات البلاد، فيما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير الماضي.

المصدر: إزفيستيا، نوفوستي