بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين بإعفاء السفير الروسي لدى لاتفيا والسفير الروسي لدى إستونيا من منصبهما، على خلفية ممارسات الدول الغربية ضد روسيا وخفض العلاقات الدبلوماسية.

ومراسيم الإقالة ضمت السفير الروسي لدى لاتفيا ميخائيل فانين والسفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف.

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وتمارس الدول الغربية ضغودا على الدبلوماسيين الروس، حيث تم منذ منذ بدء العملية في أوكرانيا طرد ما يقرب من 600 دبلوماسي روسي من الدول الغربية.

وغادر السفير الروسي ليباييف إستونيا في أوائل فبراير بعد أن خفضت روسيا، ردا على تصرفات الجانب الإستوني، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.

ثم قررت لاتفيا، من منطلق تضامنها مع إستونيا، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي