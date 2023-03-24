إستونيا تعلن طرد دبلوماسي روسي وموسكو تتوعد بالرد

أكد مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" أن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي من إستونيا، بعد أن أعلنت تالين عن ذلك اليوم الجمعة.

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ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إستونيا أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطالبت بمغادرته البلاد بحلول 29 مارس الحالي.

وزعم بيان للخارجية الإستونية، أن نشاط هذا الدبلوماسي "يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، متهمة إياه بالضلوع في "تقويض الأمن" و"النظام الدستوري" في إستونيا، من خلال نشر "الدعاية".

وفي يناير الماضي أعلنت الخارجية الروسية عن طرد السفير الإستوني وتقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا، ردا على إجراءات السلطات الإستونية المعادية لروسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الإستونية أن روسيا خفضت عدد موظفي سفارتها بقرار من سلطات البلاد، فيما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"