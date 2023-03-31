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حاكم ولاية فلوريدا: لن نساعد بطلب تسليم دونالد ترامب في ضوء الظروف المشكوك فيها

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حاكم ولاية فلوريدا: لن نساعد بطلب تسليم دونالد ترامب في ضوء الظروف المشكوك فيها
AP
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قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتس إن فلوريدا لن تساعد في طلب تسليم دونالد ترامب بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك بشأن "مدفوعات مالية صامتة" لنجمة إباحية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب رون دي سانتس: "إن تسليح النظام القانوني لدفع أجندة سياسية يقلب سيادة القانون رأسا على عقب..إنه غير أمريكي (مناف للقيم الأمريكية)".

وأضاف دي سانتس: "دأب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، المدعوم من سوروس، على تعديل القانون لتقليل الجنايات وتبرير سوء السلوك الإجرامي..ومع ذلك، فهو الآن يوسع نطاق القانون لاستهداف خصم سياسي".

وأكمل: "لن تساعد فلوريدا بأي طلب تسليم، في ضوء الظروف المشكوك فيها مع المدعي العام في مانهاتن المدعوم من سوروس وأجندته السياسية".

المصدر: RT

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