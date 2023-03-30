شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية على خلفية توجيه الاتهام إلى ترامب

أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية بأن شرطة نيويورك ستعزز الإجراءات الأمنية يوم الجمعة تحسبا لأي تطورات في أعقاب توجيه القضاء اتهاما جنائيا إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر رفيع في إدارة شرطة نيويورك أن خدمة المارشالات التابعة لوزارة العدل، والخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك تبحث حاليا كيف سيمثل دونالد ترامب أمام المحكمة.

وحسب مذكرة داخلية للشرطة، سيكون جميع الكوادر بمقر إدارة شرطة نيويورك والوحدات المساعدة بحالة استنفار يوم الجمعة.

وأضافت المذكرة أنه على جميع الكوادر الذين لن يكونوا بحالة الاستعداد، أن ينتظروا احتمال وضعهم في حالة التأهب في أي لحظة.

وستجري مراجعة الوضع خلال الأيام القادمة بناء على تطورات الأوضاع، حسب مصادر "سي إن إن".

ويأتي ذلك بعد توجيه تهمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، في قضية تتعلق بدفع فريق محاميه أموالا لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها عن علاقتها السابقة بترامب، حيث حاول فريق ترامب إخفاء تلك النفقات في الإقرارات المالية في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية.

المصدر: سي إن إن