إريك نجل ترامب يندد بالاتهام الموجه لوالده باعتباره "استهدافا لخصم سياسي"

انتقد إريك نجل دونالد ترامب، الادعاء العام الأمريكي بعد تصويت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام للرئيس السابق على خلفية مبالغ جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إريك، الابن الثاني لترامب: "هذا سوء تصرف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث".

وأضاف: "إنه استهداف انتهازي لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية".

This is third world prosecutorial misconduct. It is the opportunistic targeting of a political opponent in a campaign year. — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2023

المصدر: RT