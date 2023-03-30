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إريك نجل ترامب يندد بالاتهام الموجه لوالده باعتباره "استهدافا لخصم سياسي"

أخبار العالم

إريك نجل ترامب يندد بالاتهام الموجه لوالده باعتباره
AP
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انتقد إريك نجل دونالد ترامب، الادعاء العام الأمريكي بعد تصويت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام للرئيس السابق على خلفية مبالغ جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إريك، الابن الثاني لترامب: "هذا سوء تصرف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث".

وأضاف: "إنه استهداف انتهازي لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية".

المصدر: RT

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