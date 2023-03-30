البنتاغون: استكمال تدريب 65 جنديا أوكرانيا في الولايات المتحدة على نظام "باتريوت"

أعلن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، أن 65 جنديا أوكرانيا استكملوا تدريبهم هذا الأسبوع في الولايات المتحدة على أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وعادوا إلى أوروبا.

وقال رايدر: "هذا الأسبوع، أكمل 65 من عسكريي الدفاع الجوي الأوكراني تدريبهم على منظومة باتريوت في فورت سيل، أوكلاهوما، وعادوا الآن إلى أوروبا".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لرايدر، دربت الولايات المتحدة حوالي 7 آلاف جندي أوكراني حتى الآن، بينما درب الحلفاء الأمريكيون (26 دولة) أكثر من 11 ألف جندي.

وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق، وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما، لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت، وتجري الولايات المتحدة في قاعدة "فورت سيل" التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.

وفي 7 مارس، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، وصول أولى دفعات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأميركية إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي