مدفيديف: الغرب يحاول تزييف التاريخ ومحو حقائق النازية والإبادة الجماعية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الغرب لا يدخر جهدا في محاولته تزوير التاريخ، ومحو حقائق الجرائم البشعة والعنصرية والإبادة الجماعية منه.

وأضاف في تصريح اليوم الخميس، في كلمة خلال "منتدى أنصار مكافحة الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد"، إنه "من غير الممكن تجاهل محاولات الغرب المستمرة لتزييف تاريخ العالم لمصلحته الخاصة، ومحوه من الذاكرة الجماعية، وطمس وقائع الجرائم البشعة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، وتجارة الرق، والعنصرية، وتدمير التراث الثقافي".

المصدر: نوفوستي