بوتين: روسيا ستمنع تكرار جرائم الإبادة والهولوكوست

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست، رفض روسيا التام لمحاولات طمس جرائم النازية، وأن موسكو ستضمن منع تكرار جرائم الإبادة والهولوكوست.

وقال بوتين: "تعارض روسيا بشكل قاطع تجاهل ومحاولات التعتيم على الجرائم من هذا النوع، التي لا تسقط بالتقادم".

وأضاف أن روسيا تنتهج سياسة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في تاريخ البشرية.

وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من يناير يوما للتذكير بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".

يذكر أن مجمّع معسكرات الاعتقال أوشفيتز - بيركيناو أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي "أوشفيتز"، وخلال عمل المعتقل تم القضاء على عشرات الآلاف داخله.

وأصبح "أوشفيتز" أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست.

ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر، وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرضه.

المصدر: "سبوتنيك"