محكمة "ليفورتوفو" في موسكو تصدر أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي في قضية تجسس

أصدرت محكمة ليفورتوفو شرقي العاصمة الروسية موسكو أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في قضية تجسس.

وقد ألقت المحكمة القبض على المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، ويعمل موظفا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال المصدر إن المحكمة "وافقت على التماس التحقيق واختارت إجراء وقائيا بالحجز المؤقت حتى 29 مايو". وقد عقدت جلسة المحكمة خلف أبواب مغلقة، وهي ممارسة شائعة فيما يتعلق بأسرار الدولة، وبعد رفع الجلسة بسبب خبر كاذب حول "تلغيم" قاعة المحكمة.

وكان هيئة الأمن الفدرالية الروسية قد اعتقلت الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ صباح اليوم، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي "بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما دفع الهيئة لرفع قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن ما كان يقوم به مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تم احتجازه "لا علاقة له بالصحافة"، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع "المراسل الأجنبي" واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس "أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا".

وقد علّق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الأمر بأن الصحفي تم اعتقاله ليس استنادا إلى "شبهات"، وإنما "متلبسا".

وتنص مادة التجسس في القانون الجنائي الروسي على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 10 و20 عاما.

المصدر: RT