نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تزور مشفى حكوميا في اللاذقية (فيديو)

زارت آنا كوزنيتسوفا، نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، ونائبة أمين اللجنة المركزية لحزب روسيا الموحدة، الهيئة العامة لمشفى تشرين الجامعي في محافظة اللاذقية وقدمت مساعدات طبية للمشفى.

وجالت كوزينتسوفا في أقسام المشفى، واطلعت على احتياجاتها من حيث التجهيزات الطبية، والأدوية، والمختبرات.

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وقدمت كوزينتسوفا مساعدات طبية للمشفى، وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان ممن يتلقون العلاج في قسم الأورام.

ورافق كوزينتسوفا في زيارتها قائد القوات الروسية في سوريا الفريق ألكسندر تشايكو.

المصدر: سبوتنيك