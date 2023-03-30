الدفاع الروسية: تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية "مي-8"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".

جاء ذلك في تقرير الوزارة لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس، حيث تابع التقرير بأن القوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز "مي-8" بالقرب من قرية تيميروفكا بمنطقة زابوروجيه.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية حيث نجحت الوحدات الروسية في إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدد من الاتجاهات على الجبهة:

في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من المجموعة "الغربية" نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وبلغت خسائر العدو 50 جنديا، وتم تدمير سيارتين.

في اتجاه كراسنوليمان، أصابت العمليات النشطة للوحدات وضربات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" نقاط العدو، الذي بلغت خسائره أكثر من 130 جنديا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين، ومدفع "غراد" ومدفع من طراز Akatsiya ذاتي الدفع.

في اتجاه دونيتسك، فقد العدو ما يصل إلى 340 من أفراده ومن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبه، وتم تدمير 4 عربات مشاة قتالية، و6 مدرعات قتالية، و9 مركبات، ومدفع "أوراغان"، إضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 و D-30.

في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية، وكذلك نيران المدفعية لمجموعة "الشرق" نقاط تمركز العدو، حيث بلغ إجمالي الخسائر أكثر من 25 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية أكثر من 25 جندي أوكراني وتدمير 11 مركبة و3مدافع هاوتزر D-30.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش بمعاونة قوات الصواريخ والمدفعية من مجموعة "سيل" 93 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 107 منطقة.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة زابوروجيه، وتم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" بنفس المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخ من طراز Grom-2، و3 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

404 طائرة

227 مروحية

3622 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1076 راجمة صواريخ متعددة

4462 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9199 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT