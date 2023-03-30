موسكو تخطر واشنطن طوعيا بإطلاق الصواريخ

أعلنت الخارجية الروسية أنه وعلى الرغم من تعليق جميع أنواع تبادل المعلومات بموجب معاهدة "نيو ستارت" إلا أن الجانب الروسي سيواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق الصواريخ طوعيا.

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صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس، حيث تابع: "من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع الراهن أدى إلى تعليق كافة أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن عناصر أخرى من أنشطة التحقق وفقا لمعاهدة (نيو ستارت). إلا أن موسكو، وكما تم الإعلان عنه في فبراير، ستلتزم على أساس طوعي بالقيود الكمّية المركزية المنصوص عليها في المعاهدة، وستواصل كذلك تنفيذ اتفاق عام 1988 بشأن تبادل الإخطارات بشأن إطلاق الصواريخ".

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة "نيو ستارت" برفضها الإخطار بعمليات الإطلاق.

المصدر: تاس