البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

حدد البرلمان التركي، اليوم الخميس، كموعد للتصويت على طلب انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في التحالف.

وحدد البرلمان التركي التصويت عند الساعة 2:00 بعد الظهر (1100 بتوقيت غرينتش)، لتكون تركيا العضو الأخير في "الناتو" الذي يصوت على هذا الطلب، بعد أن كان برلمان هنغاريا صادق قبل يومين على الطلب.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى "الناتو" العام الماضي. وأبدت فنلندا حرصها على الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، لكن اعتراضات أنقرة على ملف ستوكهولم والتي شملت الاحتجاج على حرق القرآن غيرت المعطيات.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده قد تفصل انضمام السويد عن مسار فنلندا.

وطلبت أنقرة من السويد وفنلندا التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

المصدر: "أ ف ب" + RT