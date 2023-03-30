هنغاريا تحذر من ازدياد التصعيد مع روسيا في حال انضمام فنلندا إلى "الناتو"

حذرت نائبة رئيس البرلمان الهنغاري، دورا دورو، من أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤدي إلى ازدياد مخاطر المواجهة المسلحة بين الحلف وروسيا.

وقالت دورو: "إذا انضمت فنلندا إلى "الناتو"، فإن الخط الفاصل بين الحلف وروسيا سيزداد بمقدار 1340 كيلومترا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية حدوث تصعيد، فضلا عن خطر نشوب صراع مسلح مباشر بين دولة عضو في "الناتو" وروسيا".

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وأشارت إلى أن واشنطن تستخدم "الناتو" لحماية دورها العالمي في العالم، مما يجبرها على توسيع الحلف بقبول دولتين أخريين، السويد وفنلندا.

وأكدن أن كلا الدولتين، اللتين حافظتا على الحياد والاستقلال لفترة طويلة، ستخسرانهما إذا انضمتا إلى حلف "الناتو".

المصدر: لينتا. رو