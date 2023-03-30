المؤمنون في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا يمضون ليلتهم فيه خوفا من الاستيلاء عليه

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن المؤمنين بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يمضون الليل في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، خوفا من الاستيلاء عليه.

وقالت الصحيفة: "هذه الليلة في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، بغض النظر عن نتيجتها، ستكون مثيرة للقلق. حيث يمضي المؤمنون بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ليلتهم في معبد القديس أغابيت (الذي يقع عند سور الدير)، خوفا من أن يتم الاستيلاء على الدير ليلا".

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وفي يوم 10 مارس، أرسلت إدارة كييف بيتشيرسكايا لافرا، رسالة إلى الدير، قالت فيها إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

وقال وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، إن السلطات تتهم رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بإعاقة نقل إحدى كنائس بوتشايفسكايا سفياتا أوسبينسكايا لافرا إلى ولاية الدولة.

المصدر: نوفوستي