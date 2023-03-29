سيناتور أمريكي يدعو لتزويد قوات كييف بأي أسلحة باستثناء النووية

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، جيم ريش، على أهمية زيادة الدعم لأوكرانيا، وأنه يؤيد تسليم أي أسلحة لكييف باستثناء النووية.

وأشار السيناتور إلى أنه "يفضل زيادة الدعم لأوكرانيا، والذي يشمل توريد طائرات مقاتلة أمريكية".

وأكد خلال مناقشة حول احتمالات الدعم لأوكرانيا نُظمت في معهد هدسون بواشنطن: "أنا مع التصعيد".

وأضاف ريش، الذي يمثل الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد "نقل أي أسلحة تقريبا إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات الجيل الرابع من طراز إف -16".

وشدد على أنه "غير قلق من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية ردا على أعمال المواجهة الأمريكية".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب، لن يكون له أي تأثير على مجريات العملية العسكرية الخاصة، وأن مصير الأسلحة الغربية سيكون التدمير على يد القوات الروسية.

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المصدر: نوفوستي