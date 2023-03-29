استخباراتي أمريكي سابق: سبب نزاع أوكرانيا سياسة "الناتو" بقيادة واشنطن

ذكّر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر عام 2008 من عواقب قرار أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو".

وقال ماكغفرن إن "البيت الأبيض يدعي أن أفعال روسيا ضد أوكرانيا لم يثرها أي شيء. ولكن هذه كذبة، وهم أنفسهم مدركون لذلك جيدا حيث حذر لافروف من عواقب عضوية أوكرانيا في "الناتو" في عام 2008".

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وأشار إلى أن سبب النزاع الأوكراني الحالي هو سياسة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يعمل على حشد قواته في أوروبا، مما يهدد أمن موسكو.

وأكد أن واشنطن كانت على علم بعواقب القرار حول أوكرانيا، لكنها تجاهلت تحذيرات موسكو في عام 2008.

وأعلن لافروف أن انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف "الناتو" هو "المثير الرئيسي الذي يهدد بالتحول إلى مشكلة قوية في العلاقات مع دول "الناتو" التي تدفع من أجل اتخاذ مثل هذا القرار".

المصدر:نوفوستي