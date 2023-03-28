استخباراتي أمريكي يحذر واشنطن بعبارات اقتبسها من بوتين

ذكّر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، بتصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تساءل فيه عن ممارسات الولايات المتحدة ضد روسيا والصين.

ولفت ماكغفرن إلى هذه التصريحات عندما سأله المضيف، أندرو نابوليتانو، عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تخوض حربا مع روسيا وفي نفس الوقت إثارة الوضع في تايوان.

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وقال: "لا، يمكن تفسير ذلك فقط من خلال كلمات بوتين في منتدى فالداي".

وأشار إلى أن وضعا خطيرا إلى حد ما قد تطور بالنسبة للبيت الأبيض، بسبب تقويض العلاقات بين واشنطن وموسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي: "لماذا تتجه هذه الجدة (رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي) إلى تايوان لاستفزاز الصين واتخاذ إجراءات للرد، فيما لا يستطيعون تسوية العلاقات مع روسيا بسبب ما يحدث في أوكرانيا؟ هذا مجرد هراء، غرور وشعور بالإفلات من العقاب".

المصدر: نوفوستي