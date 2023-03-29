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البيت الأبيض يلقي باللوم على الجمهوريين في العنف المسلح بالولايات المتحدة

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البيت الأبيض يلقي باللوم على الجمهوريين في العنف المسلح بالولايات المتحدة
AP Patrick Semansky
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اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن سبب العنف المسلح في الولايات المتحدة هو إحجام الجمهوريين عن التصرف وحظر البنادق الهجومية.

وقال جان بيير: "الموقف الجمهوري من أنه لا يمكن فعل أي شيء غير مقبول. أصبحت مدارسنا وكنائسنا أماكن مميتة خلال العام الماضي. أنا أسأل الجمهوريين عما ستقولونه لعائلات أولئك الذين فقدوا أقرباءهم في مدرسة ناشفيل الابتدائية".

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ولم تحدد سبب حديثها عن العام الماضي عندما كانت البلاد تحت قيادة إدارة ديمقراطية.

وأضافت: "يجب حظر الأسلحة الهجومية".

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق بأنه لا يستطيع فعل الكثير للحد من عنف السلاح بخلاف مناشدة الكونغرس للتحرك.

المصدر: نوفوستي 

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