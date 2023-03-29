بايدن عن الهجمات المسلحة على المدارس: لا أستطيع فعل أي شيء

جادل الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستطيع فعل الكثير للحد من عنف السلاح بخلاف مناشدة الكونغرس للتحرك، وألقى باللوم على المشرعين لعدم وجود تشريعات لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن: "على الكونغرس أن يتحرك. يعتقد غالبية الأمريكيين أن امتلاك أسلحة هجومية أمر غريب، إنها فكرة مجنونة وهم ضد ذلك"، مضيفا: "لا يمكنني فعل أي شيء سوى مناشدة الكونغرس للتصرف بمسؤولية".

وجدد دعوته إلى حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ابتدائية مسيحية في ناشفيل.

وأشار إلى أن الناس يسألونه عن سبب استمراره في المطالبة بحظر الأسلحة الهجومية إذا كان من المحتمل أن يكون ذلك في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وأجاب بالقول: "لأنني أريد أن تعرفوا من لا يفعل ذلك، ومن لا يساعد".

وشدد على أن "هناك ثمنا أخلاقيا يجب دفعه مقابل التقاعس عن العمل"، مضيفا: "لقد فعلت كل ما بوسعي وبكامل سلطتي التنفيذية بمفردي، فيما يتعلق بسلامة السلاح.. أعتقد أن الوقت حان حتى يتحرك الكونغرس".

يذكر أن الشابة المتحولة جنسيا أودري هيل (28 عاما) نفذت يوم 27 مارس هجوما على مدرسة ابتدائية مسيحية في مدينة ناشفيل، وأدى الهجوم إلى مقتل 3 أطفال يبلغون من العمر 9 أعوام، بالإضافة إلى 3 بالغين تتراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.

المصدر: The Hill