أوليانوف: روسيا تدعم جهود غروسي الهادفة إلى حماية سلامة محطة زابوروجيه الكهروذرية

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، دعم موسكو لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لحماية محطة زابوروجيه الكهرذرية من قصف قوات كييف.

وقال أوليانوف على "تويتر": "ترحب روسيا وتدعم جهود السيد غروسي الهادفة إلى حماية الأمن في محطة زابوروجيه الكهروذرية. يجب أن تكون المحطة النووية محمية من أي هجوم".

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وأكد مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، في وقت سابق أن مدير غروسي تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيه من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها ولا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك.

ووصل غروسي اليوم الأربعاء إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وأجرى زيارة تفقدية للمحطة ومحيطها، رفقة كارتشا.

المصدر: نوفوستي