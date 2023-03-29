غروسي يؤكد عدم وجود أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه

أكد مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، أن مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيه من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها.

وقال كارتشا لقناة "روسيا-24" التلفزيونية عقب زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية: "رافائيل غروسي تأكد من عدم وجود أي أسلحة هجومية في المحطة، ولا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك".

ووصل غروسي اليوم الأربعاء إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وأجرى زيارة تفقدية للمحطة ومحيطها، رفقة كارتشا.

المصدر: نوفوستي