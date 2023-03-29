غروسي: الأوضاع في محيط محطة زابوروجيه الذرية لا تتحسن ونعمل على تطوير مفهوم أمني جديد (فيديو)

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الأوضاع في محيط محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية، لا تتحسن، بل تزداد حدة وكثافة الأعمال العسكرية.

وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء زيارته التفقدية لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، "من الواضح أن الوضع لا يتحسن، بل على العكس، هنالك ارتفاع في حدة وكثافة الأعمال العدائية في محيط المحطة".

وشدد غروسي، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة، لحماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومحيطها، من أية هجمات محتملة.

ونوه غروسي، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تطوير مفهوم جديد لحماية أمن محطة زابوروجيه الكهروذرية، وأن العمل قيد التقدم.

وأوضح غروسي، أن المفهوم الأمني الجديد، ينص على تضييق نطاق المنطقة الآمنة "منزوعة السلاح"، حول المحطة، بخلاف الخطة السابقة، وأن العمل جار على تطوير خطة تضمن حماية أمن المحطة محليا.

واختتم غروسي، قائلا: "أعمل مع كل من الجانبين الروسي والأوكراني على تنفيذ التدابير اللازمة لضمان أمن المحطة"

وصل غروسي اليوم الأربعاء إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وأجرى زيارة تفقدية للمحطة ومحيطها، رفقة مستشار المدير العام لشركة Rosenergoatom، رينات كارتشا.

المصدر: نوفوستي+ تاس