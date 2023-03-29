موسكو: إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يشكل نقطة تحول للغرب في ساحة المعركة

أفادت عضو الوفد الروسي في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوليا جدانوفا، بأن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، لن يشكل نقطة تحول للغرب في ساحة المعركة، لكنه سيطيل أمد الصراع.

وأوضحت جدانوفا، في كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني. "أن إمداد أوكرانيا بشحنات جديدة من الأسلحة لن يشكل نقطة تحول في الصراع، لكنه سيطيل أمده، كما أنه سيساعد في استنزاف الاقتصادات الأوروبية، والتسبب في أضرار أكثر جسامة بالقدرات الدفاعية للدول الأعضاء في حلف الناتو".

وأضافت، " أنه يتوجب على النخب عبر الأطلسية، أن تدرك حقيقة أن سياساتها تضاعف مخاطر نقل الصراع الأوكراني إلى أوروبا، وصولا إلى صدام مباشر بمشاركة القوى النووية في نهاية المطاف".

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي