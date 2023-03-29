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مسيرة أوكرانية تهاجم محطة لضخ الغاز في بيلغورود

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مسيرة أوكرانية تهاجم محطة لضخ الغاز في بيلغورود
Gettyimages.ru
أرشيف
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أفاد مصدر أمني روسي بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية محلية الصنع بعبوة ناسفة، مساء أمس الثلاثاء، على محطة لضخ الغاز في مدينة بيلغورود الروسية.

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ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن المصدر أنه تبين أثناء التفتيش في مكان الحادث، اليوم الأربعاء، أن الشظايا ألحقت ضررا بالخزان وأنبوب الغاز نفسه، لكن لم يكن هناك حريق. كما أكدت أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ووفقا للمعلومات التمهيدية، تم إطلاق هذه المسيرة من مدينة فولتشانسك في منطقة خاركوف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، بمحاولة هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة تولا. وأضافت أن نظام الدفاع الجوي المرابط في المنطقة تمكن من إسقاط المسيرة.

المصدر: IZ.ru

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